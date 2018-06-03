Джуно , США, 3 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Как скажется отказ Дональда Трампа от прежних договоренностей с Китаем и продолжение им политики торговых ограничений на проекте «Аляска СПГ», пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Scott McMurren Хомер. Аляска

Трубопровод и завод «Аляска СПГ» стоимостью в $43 млрд США очень хочет осуществить за счет китайских инвесторов. Более того, американский минфин уже заявлял, что дело решенное, хотя эксперты не разделяли его оптимизма: Китай не торопится подтверждать интерес к проекту, а переговоры сложно вести странам, между которыми не складывается диалог, а дружба лидеров неустойчива. Плюс, маркетинговый план еще не ясен, и проект очень дорог. Как следствие, его запуск в прогнозах аналитиков растягивается на пять лет, если не больше.

С большой вероятностью китайские инвесторы примут участие в «Аляска СПГ» в любом случае, хотя бы в силу того, что инвестиции в подобные проекты на начальных стадиях снижают будущую стоимость товара. Другое дело, каким именно будет этот вклад, если США своими действиями продолжат создавать у Китая подозрения в своей надежности.

Представляет ли проект на Аляске угрозу для России, читайте в статье: Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?

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