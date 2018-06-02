Екатеринбург, 2 июня, 2018, 09:15 — ИА Регнум. На Урале в мае несколько городов лишились своих мэров. Кто-то из теперь уже бывших руководителей пошёл на повышение, а один попал в следственный изолятор.

Иван Шилов ИА REGNUM Перестановка фигур

Своего рода прологом стала смена власти в свердловском Первоуральске. В конце апреля глава города Валерий Хорев неожиданно ушёл в отставку. На своём посту он проработал чуть больше полутора лет (из них год в качестве временно исполняющего обязанности). Возможно, поводом для столь быстрого оставления должности стал арест бывшего главного архитектора города.

В мае семь городов Урала потеряли своих градоначальников. В большинстве из них власть сменилась без видимых признаков конфликта.

Не женское дело?

3 мая в отставку ушла глава Троицкого муниципального района Челябинской области Людмила Шаталова. Поводом для такого шага она назвала личные причины.

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28 мая заявление об отставке написала глава свердловского Серова Елена Бердникова. Она возглавляла город с 2012 года, и буквально в конце 2017-го депутаты утвердили её на новый пятилетний срок. Но не сложилось. На специально созванном брифинге она заявила, что покидает свой пост по собственному желанию. Других причин не назвала.

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В зоне конфликта

В трёх населённых пунктах Урала отставкам предшествовало противостояние с местными депутатами. Главы южноуральских Миасса Геннадий Васьков и Юрюзани Сергей Замятин ушли после того, как местные депутаты дважды отказались принять отчёты об их деятельности. «Неуды» каждому из них они поставили и за 2016, и за 2017 годы.

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16 мая в отставку был отправлен Сергей Замятин. А перед этим, 15 мая, за отставку Геннадия Васькова проголосовали депутаты Миасса. На тот момент он уже был в изоляторе. 14 мая его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а на следующий день суд постановил заключить его в СИЗО.

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Отдельно стоит сказать о ситуации в Екатеринбурге. Здесь глава города — председатель городской думы Евгений Ройзман был избран на прямых выборах в сентябре 2013 года. Его полномочия, как и всей нынешней думы Екатеринбурга, должны были закончиться в сентябре 2018-го.

Возможно, так бы он и занимался своим прямым делом — осуществлял представительские функции главы, руководил городской думой. Но случилось вполне ожидаемое. 22 мая депутаты возглавляемой им думы потребовали включить в повестку очередного заседания поправки в устав города. Напомним, эти поправки вводят должность сильного, но назначаемого мэра, и отменяют прямые выборы главы.

Ройзман, как последовательный противник таких изменений, отказался включать их в повестку заседания. В ответ депутаты большинством голосов проголосовали против повестки без этого вопроса. Заседание думы было сорвано. А Ройзман заявил о том, что уходит в отставку. В тот же день он написал заявление.

25 мая отставка Ройзмана была принята. В тот же день вторым вопросом депутаты почти единогласно утвердили изменения в уставе Екатеринбурга.

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На повышение

Отдельно стоит сказать о таких городах, как Тюмень и свердловский Нижний Тагил. Их мэры — Александр Моор и Сергей Носов — ушли на повышение, были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов.

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Правда, с регионами им повезло в разной степени. Александр Моор возглавил Тюменскую область, административный центр которой находится в той же Тюмени. С прежнего места работы на новое добираться всего ничего. А вот Носову пришлось уехать на Колыму. Он был назначен врио губернатора Магаданской области.

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Примечательно, что местные жители не хотят его отпускать, и даже собираются писать Владимиру Путину. Однако решение уже принято. Кроме того, на следующей неделе может быть решена судьба прямых выборов мэра города. На этой неделе проект закона был внесён в свердловское заксобрание и уже одобрен профильным комитетом. Теперь решение должен принять региональный парламент, а затем поправки предстоит внести в устав города.

Отметим, Нижний Тагил — единственный город Свердловской области, где мэра до сих пор избирают на прямых выборах. В сентябре 2017 года Носов получил поддержку более 92% избирателей. Сторонники сохранения выборов готовят акции протеста. Успокоить их попытался лично Носов, который прислал им видеопривет из солнечного Магадана и попросил не митинговать, а работать.