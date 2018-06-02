Москва, 2 июня, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Одни из самых низких заработных плат в России наблюдаются у работающих на производстве предметов одежды. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает телеканал RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

По данным Росстата, средняя заработная плата у работников производства одежды составляет 18 679 рублей.

При этом в минувшем году средняя зарплата в этой отрасли была выше на 4% — 19 490 рублей.

Примечательно, что средняя заработная плата сотрудников предприятий по производству кожи и изделий из нее в марте 2018 года составляла 21 566 рублей. Средняя зарплата на предприятиях мебельной промышленности — 21 935 рубля.

Напомним, что с 1 мая в России вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с условным прожиточным минимумом и составил — 11 163 рубля.