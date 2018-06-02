Саратов, 2 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» была вынуждена вернуть свои пассажирам 99,5 млн рублей за ранее купленные билеты. Об этом накануне, 1 июня, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

(сс) dzhumakaevag Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии»

В компании заявили, что в связи с тем, что сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован, все заявки на возврат стоимости отменённых рейсов обрабатывается без взимания штрафов и сборов. Перевозчик начал принимать заявления на возврат денежных средств 31 мая. К вечеру 1 июня было возвращено 99,588 млн рублей за 15 464 авиабилета.

Также в компании отметили, что клиенты, приобретавшие билеты через кассы сторонних агентств или на других сайтах, должны обращаться с заявлениями о возврате денежных средств по месту приобретения билетов.

Если же там возникнут какие-то проблемы, то клиенты должны обратиться непосредственно в «Саратовские авиалинии» в претензионном порядке.

Напомним, проблемы у «Саратовских авиалиний» начались после авиакатастрофы 11 февраля 2018 года, когда самолет Ан-148 разбился в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта «Домодедово». Погиб 71 человек.

Последовали многочисленные проверки авиакомпании, которые выявили существенные нарушения. В Минтрансе подчеркнули, что авиаперевозчик продемонстрировал формальный подход к устранению нарушений, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

В итоге Росавиация решила отозвать сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний», что и привело к закрытия перевозчика.