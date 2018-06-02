Киев, 2 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко считает, что из-за совершенно неуместной инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, украинский министр иностранных дел Павел Климкин оказался в крайне невыгодном свете на международной арене. Об этом депутат Павленко заявил сегодня, 2 июня, в эфире телеканала NewsOne.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

Павленко напомнил, что Климкин не был в курсе спецоперации Службы безопасности Украины и на международном уровне говорил об «убийстве» Бабченко как о действительно состоявшемся акте. Когда же СБУ сообщило об инсценировке, то это больно ударило по имиджу главы украинского внешнеполитического ведомства, а также по имиджу самой Украины.

«Опозорили министра иностранных дел. Такие вещи нужно предусматривать», — подчеркнул депутат Павленко.

Напомним, 29 мая национальная полиция Украины сообщила, что в центре Киева в подъезде собственного дома был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко, который работал на украинском канале ATR. Однако, уже 30 мая СБУ сообщила, что имела место инсценировка в рамках спецоперации по предотвращению реального покушения на жизнь Бабченко. Сам журналист появился перед телекамерами живой и здоровый.

На Киев обрушился шквал критики, в том числе и на международном уровне за эту клоунаду. Правозащитные организации и иностранные государства задаются вопросом, а так ли была необходима эта инсценировка для предотвращения покушения на Бабченко? И собственно, готовилось ли реальное покушение? Каких-то внятных ответов украинские спецслужбы не дают и это ещё больше усугубляет положение украинской стороны.