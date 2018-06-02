Куньмин, Китай, 2 июня, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Около 600 находящихся под охраной редких диких орхидей было изъято таможенниками в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Josch13 Орхидея

Вьетнамец пытался вывезти цветы из страны в огромной коробке через порт Тяньбао в столице провинции Куньмин городе Тяньбао не проведя их таможенное декларирование, сообщили сотрудники таможни. Таможенники просветили коробку рентгеном и обнаружили в общей сложности 598 диких орхидей, упакованных внутри. Расследование продолжается.

Напомним, что дикие орхидеи внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, и международная торговля ими запрещена.