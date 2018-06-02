Харбин, Китай, 2 июня, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Лесные пожары, вспыхнувшие в горах Большой Хинган на северо-востоке Китая, были потушены, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Викентий Дмоховский. Лесной пожар. 1860

Пожары разгорелись сразу в более, чем 10 очагах в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. В настоящее время они все потушены и продолжаются находиться под постоянным мониторингом.

Напомним, что пожар в Большом Хингане бушевал в течение нескольких дней. Причиной пожара стали грозы, которые прошли прогремели в этой местности на днях в этом районе.