Гуйян, Китай, 2 июня, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Шесть человек погибли 1 июня в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Инцидент произошел около 3:00 по местному времени, когда автомобиль протаранил контейнеровоз на скоростной магистрали близ города Жэньхуай. Один человек погиб на месте, еще пятеро — в результате неудачных попыток реанимировать. Один человек получил ранения. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в провинции Гуандун на юге Китая суд приговорил к семи годам тюрьмы водителя автобуса, чьи действия привели к гибели 19 пассажиров.