Пекин, 2 июня, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Китайские власти призвали всех незаконных владельцев оружия, взрывчатки и амуниции добровольно сдать их до конца июня, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Согласно совместно выпущенному Министерством общественной безопасности, Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой циркуляру, нежелание пойти навстречу со стороны незаконных владельцев оружия, грозит строгим наказанием. Все добровольно сдавшие могут рассчитывать на смягчение наказания или же и вовсе избежать его, если они представят информацию о других нарушителях.

Напомним, что полиция Китая изъяла 32 тыс. единиц нелегального оружия, 1,94 млн патронов, 372 тонн пороха и 886 тыс. детонаторов только с начала 2018 года. Арестовано более 9,3 тыс. подозреваемых по 8,8 тыс. эпизодах.