Салехард, 2 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. На Ямале по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело против директора крупного предприятия столицы автономного округа АО «Салехарддорстрой». Мужчина подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Аполлинарий Васнецов. Двор удельного князя

Прокуратурой города Салехарда проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего использование государственного и муниципального имущества, при отчуждении и сдачи в аренду объектов государственной и муниципальной собственности в АО «Салехарддорстрой».

В январе этого года истёк договор аренды АО «Салехарддорстроем» ряда муниципальных помещений. Однако предприятие продолжало использовать городские площади, задолжав таким образом за аренду девять миллионов рублей. Было возбуждено 38 административных дел, которые оспариваются в суде. Об этом газете «Красный Север» сообщили в прокуратуре региона.

При проверке одного из коттеджей, который должен был сдаваться под офисы, выяснилось, что он вполне себе жилой и перестроен в уютный большой дом, где проживает директор АО «Салехарддорстроя».

"Насколько удалось выяснить, фигурант заселился туда еще будучи руководителем МП «Салехардремстрой» — тогда помещение находилось у него в оперативном управлении — и постепенно начал переоборудовать. Никто в органах муниципальной власти не давал ему согласия на такие действия — в рамках проверки я опросил в том числе главу администрации Салехарда, — пояснил газете «Красный Север» помощник прокурора Салехарда Тимур Камалтынов.

Отметим, что с октября 2015 года муниципальное предприятие «Салехардремстрой» было объявлено банкротом. А на его месте «выросло» другое — АО «Салехарддорстрой».

Прокуратурой установлено, что арендные платежи, а также коммуналку за «нежилой дом офисов» оплачивало предприятие. Вылилось это за период с февраля 2015 года по настоящее время в сумму свыше 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Согласно официальным источникам, АО «Салехарддорстрой» принадлежит стопроцентно горадминистрации Салехарда. Основной сотрудничающей с ним организацией является муниципальная «Салехардская дирекция единого заказчика».