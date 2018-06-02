Сингапур, 2 июня, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Усиление соперничества США с Россией и Китаем — не в интересах Вашингтона, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Если соперничество будет усиливаться, то это произойдет то, чего бы мы не хотели», — заявил Мэттис.

Среди прочего американский деятель заявил, что с Китаем у России меньше общего, чем с США и Западной Европой.

«Полагаю, что у Китая больше общего с тихоокеанскими державами, Соединенными Штатами и Индией, чем с Россией», — заявил Мэттис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая Мэттис призвал конгрессменов законодательно ограничить иностранные инвестиции, и касалось это прежде всего Китая.