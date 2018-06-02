Нью-Йорк, США, 2 июня, 2018, 05:42 — ИА Регнум. В Белом доме США идет подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Сообщается, что посол США в России Джон Хатсман приезжал в Вашингтон для помощи в организации встречи президентов двух стран. Планирование встречи пока находится на ранней стадии и пока неизвестно, когда и где эта встреча может состояться. Основными вопросами, которые будут обсуждены на этой встрече, источник называет ситуацию в Сирии, на Украине и вопросы, связанные с ядерным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая на сайте Белого дома США появилась петиция с призывам организовать встречу президентов России и США.