Гамбург, Германия, 2 июня, 2018, 05:28 — ИА Регнум. В Гамбурге эвакуировали главное здание вокзала в связи с угрозой взрыва, вызванного утечкой охлаждающей жидкости, сообщает Focus.

(сс) angermann Железнодорожный вокзал в Гамбурге

Как сообщают пожарные, охладительный агент при его высокой концентрации воздуха мог привести к взрыву, поэтому было принято решение эвакуировать людей и приостановить движение поездов. На данный момент угроза устранена и движение снова восстановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня при взрыве газового баллона в Санкт-Петербурге пострадал один человек.