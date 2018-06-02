Сидней, Австралия, 2 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. ‍Снижению риска преждевременной смерти способствует быстрая ходьба, пишет British Journal of Sports Medicine.

Быстрым шагом

В среднем риск преждевременной смерти снижается на 20%, а для пожилых людей — практически наполовину. К такому выводу пришла группа ученых из Сиднейского университета (Австралия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению шотландских ученых, регулярный поздний сон может привести к болезни Альцгеймера и склерозу.

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