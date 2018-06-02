Бразилиа, 2 июня, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Руководитель бразильской нефтяной компании Petrobras Педро Паренте ушел со своего поста, говорится в официальном заявлении компании.

jimkillock Офис компании Petrobras в Рио-де-Жанейро

Сообщается, что совет директоров компании в ближайшее время выберет временно исполняющего обязанности директора. Издание Bloomberg выдвинуло версию, что Паренте покинул свой пост из-за забастовки дальнобойщиков, протестовавших против высоких цен на топливо. В то же время президент Бразилии Мишель Темер заявил в своем выступлении, что временно исполнять обязанности руководителя Petrobras будет Иван Монтейру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая дальнобойщики Бразилии прекратили блокировку ключевых автомагистралей, тем самым окончив забастовку.