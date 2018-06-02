Лондон, 2 июня, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров выразил благодарность Apple за выпуск обновления для телефонов с операционной системой iOS в своем Twitter.

Рукопожатие

Дуров отметил, что новое обновление сделает доступней Telegram «для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая Павел Дуров писал на своем telegram-канале, что Apple блокируют обновления мессенджера для пользователей всего мира.