Вашингтон, 2 июня, 2018, 04:59 — ИА Регнум. На пост советника президента США по вопросам безопасности и контртерроризма был назначен контр-адмирал Дуглас Фирс, сообщает пресс-служба Белого дома.

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До своего назначения Фирс являлся специальным помощником президента США. Сообщается, что контр-адмирал особое внимание уделит вопросам кибербезопасности США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая Джина Хаспел, ранее руководившая секретной тюрьмой в ЦРУ и обвинялась в причастности к пыткам заключенных, вступила в должность главы ЦРУ.