Москва, 2 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Строительство объектов компании Urban Group будет завершено, сообщает госкомпания «Дом.РФ».

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Уточняется, что российское правительство взяло ситуацию с проектами Urban Group под свой контроль, считая их очень значимыми. Поддержку в реализации проектов окажет Фонд защиты прав граждан.

Комментируя это решение, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил:

«Наша задача — не допустить появления в Подмосковье новых долгостроев и дольщиков».

По его словам, область обеспечит поддержку в достройке жилых комплексов Urban Group. Уже решено, как это сделать, координируя действия с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Напомним, один из крупнейший застройщиков в Подмосковье Urban Group 30 мая сообщил о приостановке продаж в связи с аудитом компании. В апреле в его деятельности выявлены серьезные нарушения.