Наньнин, Китай, 2 июня, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Более 63 тыс. человек пострадали от засухи в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая, сообщают местные власти, передает 1 июня агентство Синьхуа.

(сс) Tama66 Засуха

В некоторых районах Гуанси зафиксирована сильная засуха, спровоцированная длительным отсутствием осадков при высоких температурах. Согласно статистике, местного департамента по общественным связям, боле 63 тыс. человек пострадали от засухи и еще порядка 1,4 тыс. требуются компенсации в связи с потерей урожая. Порядка 500 человек сталкиваются с проблемой нехватки питьевой воды. Более 4 тыс. га пшеницы пострадало, а прямой экономический ущерб составил 7,6 млн юаней ($1,2 млн).

Напомним, что аномальная засуха обрушилась и на северо-восток Китая. Так, в провинции Гирин (Цзилинь) засуха повредила 1,36 млн га пшеницы. В некоторых районах количество осадков на 90% ниже нормы.

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