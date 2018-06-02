Берлин, 2 июня, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Свои поздравления новому премьер-министру Италии Джузеппе Конте высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

(сс) Geobia Палаццо Киджи — дворец в Риме, который является официальной резиденцией премьер-министра Итальянской республики

Меркель подчеркнула, что Италию и Германию давно объединяют тесные и дружеские отношения, продолжения которых ожидает канцлер ФРГ. Также Меркель подчеркнула, что Италия и Германия являются странами-учредителями Евросоюза, поэтому, по ее словам, «сотрудничество основывается на общих европейских ценностях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии.