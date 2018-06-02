Вашингтон, 2 июня, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Сторонник легализации педофилии, а также выступающий за превосходство белой расы, 37-летний Натан Ларсон выдвинул свою кандидатуру на выборы в конгресс США, сообщает USA Today.

Теодор Жерико. Безумный (Вор детей)

Ранее Ларсон отсидел в тюрьме 16 месяцев за угрозы убить президента США. Сам Ларсон называет себя «квази-неореакционным либертарианцем» и предлагает свою политическую программу: легализация наркотиков, отмену ограничений на распространение огнестрельного оружия и «выход США из всех войн, подстрекаемых Израилем». Кроме того, Ларсон предлагал упразднить законы касаемо детского труда, а также легализовать ранние браки, инцест и детскую порнографию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Чили 14 священников католической церкви были отстранены от службы по подозрениям в педофилии.