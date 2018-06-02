Москва, 2 июня, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин продемонстрировал прибывшему в Москву на переговоры Мухаммеда аль-Нахайяну, наследному принцу Абу-Даби, лимузин проекта «Кортеж», передает Russia Today.

(сс) kremlin.ru Мухаммед аль-Нахайян и Владимир Путин в новом лимузине отечественного производства из проекта «Кортеж»

Демонстрация автомобиля, в ходе которой оба политика присели на заднее сиденье машины, прошла после официальной части переговоров. Во время официальной части Путин и аль-Нахайян подписали декларацию о сотрудничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двусторонняя встреча прошла 1 июня в Кремле. Стороны обсуждали торговые отношения и темы актуальной политики.