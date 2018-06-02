Москва, 2 июня, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска переписал свою недвижимость во Франции на родственников, сообщает РБК.

Поль Синьяк. Порт Сен-Тропе 1901-1902

Сообщается, что согласно выпискам из французской базы недвижимости, объекты, принадлежавшие ранее Дерипаске, теперь принадлежат Валентине Дерипаске и Павлу Езубову, которых издание называет родственниками бизнесмена. Представитель Олега Дерипаски от комментариев отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая появилась информация, что минфин США готов снять акции с компаний Олега Дерипаски при наличии 40% пакета акций у бизнесмена.