Киев, 2 июня, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Арест счетов «Укрспирта» осуществили украинские власти в связи с претензиями Государственной фискальной службы, передает телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Ошарашены

В результате ареста счетов украинского монополиста, отгрузка водки покупателям может быть прекращена. Счета арестованы в связи с «несогласованными налоговыми начислениями 2012−2014 годов». Уведомление получено 29 мая.

Комментируя ситуацию, Юрий Лучечко, исполняющий обязанности главы предприятия, сообщил, что обратился по этому поводу в Киевский окружной административный суд, в украинское правительство и фискальную службу. Пока арест со счетов не снят.

Напомним, фискальная служба требует от «Укрспирта» выплаты 205 млн грн штрафа в связи с нарушением предприятием украинского закона «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».