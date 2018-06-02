Вашингтон, 2 июня, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Министерство обороны США отчиталось перед конгрессом о 499 погибших гражданских лицах в военных операциях Соединенных Штатов за рубежом в 2017 году, сообщает CNN.

emilyatcabin Могилы американских солдат

Сообщается о 499 погибших и 169 раненых в результате операций так называемой международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В докладе Пентагона также говорится, что гибель гражданских — это трагедия, однако она неизбежна при военных операциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая в The Washington Post вышла статья, в которой заявляется, что президент США Дональд Трамп скрывает количество убитых мирных жителей американскими военными.