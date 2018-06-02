Берлин, 2 июня, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Платежная система Visa заявила о неполадках. По всей Европе 1 июня в течение дня пользователи Visa и MasterCard не могли пользоваться пластиковыми картами, сообщает DPA.

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«Мы расследуем причину и стараемся как можно скорее урегулировать ситуацию, — заверили в компании. — Причиной возникновения помех стала ошибка в работе компьютера. Можно ли говорить в данном случае о теракте, пока неизвестно. Никакой информации об этому нас нет».

Твиттер взорвался от жалоб и возмущений: «Каждый, кто думает, что западная цивилизация, — это нечто иное, чем балансирование на краю пропасти в миллиметре от полного хаоса и краха, не прошел проверку в бесконечных очередях за недорогими продуктами, когда система платежей Viza перестала работать», — написал пользователь.

Первыми о неполадках в работе Visa сообщили британские СМИ, сразу после того, как клиенты получили уведомления о том, что платежи не смогут быть выполнены, деньги нельзя ни положить ни снять с карты.

В настоящее время технические проблемы уже в значительной степени устранены, заявила компания. Она извинилась перед своими клиентами за инцидент в твиттере.