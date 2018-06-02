Киев, 2 июня, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Выбранная Киевом стратегия предотвратила убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, со ссылкой на украинского генпрокурора Юрия Луценко сообщила пресс-служба подведомственной ему структуры.

Цитата из м∕ф «Замок лгунов». Реж. Геннадий Сокольский. 1983. СССР

Эту точку зрения Луценко высказал на встрече с послами G7, стран Европейского союза, Норвегии, Австралии, которая состоялась 1 июня. На встрече присутствовал глава СБУ Василий Грицак.

«Акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства», — сообщили в ГПУ.

Напомним, Киев продолжает «раскручивать» «успех» так называемой спецоперации по «спасению» Бабченко, которую не одобрили представители ряда государств, в том числе и тех, кого украинская власть считает своими союзниками.