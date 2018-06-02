Москва, 2 июня, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в день защиты детей навестил пациентов Морозовской детской больницы (Москва), передает «Пятый канал».

Kremlin.ru Президент Владимир Путин общается с пациентом больницы

В больнице глава государства сначала навестил 16-летнюю пациентку, а затем — шестилетнего малыша, которому пересадили почку от его отца. Савелий сказал, что ему надоело лежать в больнице, на что Путин ответил:

«Потерпи, мой хороший».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Путин направил приветствие гостям и участникам проходящих в Москве торжественных мероприятий в честь Дня защиты детей.