Москва, 2 июня, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Граждане России теперь могут получить визу для въезда в Оман при заполнении заявления на сайте Султанской полиции Омана, сообщает пресс-служба МИД России.

Tristan Ворота Маската — столицы Омана

Россияне могут оформить однократную визу на 30 дней, либо многократную на год с возможностью посещения Омана неограниченное количество раз на срок не превышающий 30 дней. Стоимость виз — 20 оманских риалов за однократную и 50 — за многократную. Сообщается, что такие визы нельзя использовать с целью осуществления трудовой деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая МИД РФ заявил о введении безвизового режима посещения Коста-Рики для граждан России.