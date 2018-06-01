Киев, 2 июня, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Почти полсотни человек могли стать жертвами организатора так называемого покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

President.gov.ua Бабченко у Порошенко 30 мая 2018

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 лиц, которые могли стать следующими жертвами террористов», — сказал Луценко.

По словам чиновника, организатор собирался ликвидировать журналистов — украинских и бывших российских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский рассказали, что их предупредили об опасности, поскольку они попали в упомянутый черный список.