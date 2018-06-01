Оттава, 2 июня, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Канада обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) после введения США пошлин на импорт стали и алюминия, заявляет глава МИД Канады Христя Фриланд.

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Фриланд отметила, что пошлины на импорт нарушают правила торговли между Канадой и США, установленные NAFTA и ВТО. В связи с этим Канада инициирует процесс разрешения споров в ВТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Еврокомиссия уже пообещала дать жесткий ответ на действия США.