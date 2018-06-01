Каракас, 2 июня, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Из-за нехватки бумаги для изготовления билетов проезд на метро в столице Венесуэлы Каракасе сделали бесплатным, сообщает Reuters.

Enrico Donelli Метро

Сообщается, что ранее начальство 53 станций метро получило указание открыть турникеты и пропускать пассажиров бесплатно на случай если не будет возможности печатать билеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро создал аналитический центр для поиска выхода из экономического кризиса в стране, который начался в 2014 году.