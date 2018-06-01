Нью-Йорк, США, 2 июня, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Инициированная Вашингтоном резолюция с осуждением действий палестинцев в отношении Израиля содержит пункты, противоречащие действующему международному праву, заявил в Совете Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Алексеевич Небензя

Комментируя решение России отклонить резолюцию США, российский дипломат пояснил, что Москва признает право Израиля на безопасность.

«Наше голосование связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования», — сказал Небензя.

По его словам, американский вариант, помимо всего прочего, содержит нюансы, противоречащие позиции России. Хотя некоторые позиции резолюции теоретически могли быть признаны.

Напомним, в связи с обострением арабо-израильского конфликта в СБ ООН 1 июня были рассмотрены два проекта резолюций — инициированный Кувейтом и — США. Кувейткскую заблокировали американцы, а американскую — Россия, Боливия, Кувейт и еще 11 членов СБ ООН.