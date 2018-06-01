Лондон, 2 июня, 2018, 01:42 — ИА Регнум. В Посольстве России в Великобритании назвали инструктаж для сотрудников британского парламента, которые собрались ехать в Россию на ЧМ-2018, нагнетанием антироссийской атмосферы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

«Данный инструктаж напоминает существовавшие в СССР «комиссии по выезду за рубеж», хотя и основан скорее на рекомендациях одного ангажированного британского парламентария в адрес министра иностранных дел Бориса Джонсона перед его визитом в Москву в декабре прошлого года. Главе Форин-офиса тогда рекомендовалось быть начеку, не попасться в «медовые ловушки», быть осторожным в еде и т.п. Мы не помним, чтобы Джонсон жаловался на что-либо по итогам своей поездки», — подчеркнули в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская строительная фирма Raven Russia Limited вычеркнула слово Russia из своего названия, переименовавшись в Raven Property Group Limited.