Рецепт от ФАС: «Залить биржу бензином»
Москва, 2 июня, 2018, 01:23 — ИА Регнум. В качестве одной из мер стабилизации цен на топливо в России глава ФАС Игорь Артемьев назвал большее предложение на рынке, передает телеканал НТВ.
«Нужно сформировать как можно больше предложения на рынке, — сказал Артемьев. — Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита».
Учитывая это, он отметил, что производителям стоит пока воздержаться от ремонта нефтеперерабатывающих предприятий. Еще один фактор — ограничение экспорта.
Отмечается, что Артемьев призвал правительство снизить акцизы на топливо как минимум до конца этого года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в России решением правительства снижены акцизы на бензин и дизтопливо. Это решение принято на фоне стремительного роста цен на топливо в стране с начала года.
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