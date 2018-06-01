Москва, 2 июня, 2018, 01:23 — ИА Регнум. В качестве одной из мер стабилизации цен на топливо в России глава ФАС Игорь Артемьев назвал большее предложение на рынке, передает телеканал НТВ.

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«Нужно сформировать как можно больше предложения на рынке, — сказал Артемьев. — Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита».

Учитывая это, он отметил, что производителям стоит пока воздержаться от ремонта нефтеперерабатывающих предприятий. Еще один фактор — ограничение экспорта.

Отмечается, что Артемьев призвал правительство снизить акцизы на топливо как минимум до конца этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в России решением правительства снижены акцизы на бензин и дизтопливо. Это решение принято на фоне стремительного роста цен на топливо в стране с начала года.

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