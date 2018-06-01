Киев, 2 июня, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Сбежавшие на Украину журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили в эфире украинского телеканала «Прямой» о встрече с представителями украинских силовиков, которые предупредили их об опасности для российских журналистов, живущих и работающих на Украине.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Журналисты заявили, что встреча была связана с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко и касалась вопросов безопасности журналистов. Связывают это с якобы неугодностью «российскому режиму», который попытается этих журналистов устранить. Киселев с Ганапольским упомянули некий список из 47 фамилий, в котором, по их мнению, находятся и их фамилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня представитель правительства Германии Штеффен Зайберт призвал Украину предъявить доказательства существования заговора против журналиста Бабченко.