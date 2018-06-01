Тирасполь, 2 июня, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Власти Приднестровья предложили ООН создать мониторинговую группу по ситуации в молдавско-приднестровском урегулировании. Как передает корреспондент ИА REGNUM, инициатива была передана через посетившего ПМР старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Приднестровье. Город Тирасполь

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев отметил, что в контексте соблюдения прав человека в Приднестровье обсуждались проблемы, вызванные совместным контролем молдавских и украинских силовиков на границе Украины с Приднестровьем, включая трудности с доставкой медикаментов и продуктов питания, в том числе и детского. «Считаем, что эти проблемы необходимо урегулировать при широкой международной поддержке, — сказал Игнатьев. — Я через господина Хаммарберга поблагодарил Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в связи с тем, что в число 12-ти приоритетов организации был включено и молдавско-приднестровское урегулирование. Также мы обратились с просьбой по оказанию содействия путём выделения специального докладчика или мониторинговой группы по ситуации в молдавско-приднестровском урегулировании, которая помогла бы решать очень многие проблемы, вызванные ограничением прав и свобод приднестровцев. Я очень рассчитываю на поддержку и понимание со стороны Организации Объединённых Наций».

Хаммарберг заверил, что просьба Приднестровья будет передана генеральному секретарю ООН. Говоря в целом о положении с правами человека в ПМР, он отметил, что специально приехал, чтобы посмотреть, какие изменения произошли по сравнению с 2013 годом, когда он посещал Приднестровье прошлый раз. «Было сделано очень многое в обеспечении защиты людей с ограниченными возможностями, а также наблюдается прогресс в области борьбы с домашним насилием», — сказал Томас Хаммарберг. При этом он подчеркнул: «Надо признаться, что права человека — это постоянные проблемы во всех странах мира. И постоянно есть вопросы, над решением которых надо работать».

В Тирасполе он встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Глава государства заметил, что Приднестровская Молдавская Республика — современное демократическое государство, в котором главной ценностью являются люди, а первостепенной задачей — соблюдение их прав. В особенности он остановился на действиях по соблюдению прав инвалидов и помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Говоря о соблюдении прав всех национальностей, Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье — государство многонациональное, в котором притеснение или дискриминация по национальному, языковому или какому-то иному признаку недопустимы. Президент сообщил, что из 9,5 тысяч поступивших в прошлом году в его адрес обращений граждан не было ни одного, связанного с ущемлением прав представителей какой-либо диаспоры.

Среди рекомендаций, сформулированных старшим экспертом ООН по правам человека по итогам нынешнего посещения Приднестровья, — разработка государственной программы в сфере защиты прав человека, максимальное информирование населения, включение данного вопроса в образовательные программы — как школ, так и учебных заведений, готовящих специалистов по направлениям, предполагающим тесное взаимодействие с населением.

«В деле продвижения идей, направленных на защиту прав граждан Приднестровской Молдавской Республики, вы всегда найдете в моем лице союзника. Естественно, для реализации проектов нужны средства, но не менее важны желание и добрая воля. А они есть и у вас, и у нас», — подчеркнул в завершение встречи Вадим Красносельский.

ИА REGNUM напоминает, что в февраля 2013 года старший эксперт ООН по правам человека в ПМР Томас Хаммарберг представил в Тирасполе и Кишиневе доклад о соблюдении прав человека в Приднестровье. Хаммарберг, в частности, констатировал, что за исключением аспектов, связанных с непризнанностью ПМР и неурегулированностью отношений с Молдавией, ситуация с правами человека в Приднестровье не только не хуже той, которую он наблюдал в других европейских странах, но по некоторым направлениям даже лучше.

Так, например, по его словам, в ПМР отсутствуют проблемы, связанные с положением национальных и религиозных меньшинств. «Здесь нет проблем нацменьшинств. В Приднестровье есть три основные этнические группы — русские, украинцы и молдаване. Конституция говорит, что у них равный статус», — отметил Хаммарберг. В его отчете содержалось тридцать восемь предложений по улучшению ситуации в сфере обращения с заключенными, предотвращения коррупции, в области здравоохранения, социальной защиты прав детей и взрослых лиц с ограниченными возможностями, положения меньшинств, свободы религии. Значительная часть из них была выполнена.