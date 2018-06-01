Батайск, Ростовская область, 2 июня, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Дочь пропавшего во время Афганской войны летчика Сергея Пантелюка рассказала, что произошло в семье после известий о том, что он пропал без вести, в интервью газете «Комсомольская правда».

Marie-Lan Nguyen Одиссей Краснофигурная роспись на кратере. IV век до н. э.

Жительница города Батайска (Ростовская область) Лариса Пантелюк сообщила, что известие о пропаже отца в Афганистане семья получила через четыре месяца после ее рождения.

Пантелюк был сбит в провинции Кунар (Афганистан). Тема в семье практически не обсуждалась.

«Без слез об отце мама смогла говорить только, когда мне исполнилось 16 лет», — сказала женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Пантелюк — советский летчик, пилот истребителя Cу-17, который до сих пор считается пропавшим без вести во время Афганской войны. 1 июня стало известно, что в Афганистане найден живым советский летчик.