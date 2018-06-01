Москва, 2 июня, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Сеть магазинов «Лента» отказалось от продажи воды «Святой источник» в мячеобразных бутылках, сообщила пресс-служба ритейлера.

Роберт Рафаилович Фальк, Бутылки у окна. 1917

Сообщается, что «Лента» решила снять с продажи данную воду после сообщений об эффекте линзы у этих бутылок, который может привести в возгоранию при попадании солнечных лучей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сеть магазинов «Ашан» отказалась от продажи воды «Святой источник» в бутылках в виде мяча, выпущенных специально к чемпионату мира по футболу 2018.