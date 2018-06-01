Рим, 2 июня, 2018, 00:20 — ИА Регнум. 1 июня на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Египта и Колумбии, завершившийся нулевой ничьей.

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Статистика матча (Египет/Колумбия)

Удары 3/11

Удары в створ 0/3

Владение 30%/70%

Фолы 8/7

Угловые 0/5

Составы на матч:

Египет: эль-Шенави, Хегази, Фатхи, Абдель-Шафи, Самир, Морси, Хамед, Эль-Саид, Хассан, Собхи, Мохсен.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Фабра, Санчес, Родригес, Куадрадо, Урибе, Лерма, Фалькао.

Главный арбитр матча: Паоло Маццолени.