Египет и Колумбия расписали мировую
Рим, 2 июня, 2018, 00:20 — ИА Регнум. 1 июня на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Египта и Колумбии, завершившийся нулевой ничьей.
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Футбол
Статистика матча (Египет/Колумбия)
Удары 3/11
Удары в створ 0/3
Владение 30%/70%
Фолы 8/7
Угловые 0/5
Составы на матч:
Египет: эль-Шенави, Хегази, Фатхи, Абдель-Шафи, Самир, Морси, Хамед, Эль-Саид, Хассан, Собхи, Мохсен.
Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Фабра, Санчес, Родригес, Куадрадо, Урибе, Лерма, Фалькао.
Главный арбитр матча: Паоло Маццолени.