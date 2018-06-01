Тбилиси, 2 июня, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь призвала протестующих граждан в центре Тбилиси к миру и спокойствию. Об этом сказано в обращении, опубликованном 1 июня на официальном сайте церкви.

Marcin Konsek Собор Цминда Самеба — кафедра Грузинского Патриарха

В обращении говорится о том, что церковь не может поддерживать неуправляемые процессы. При этом отмечается, что правительству необходимо обратить внимание на людей, которые нуждаются в поддержке, и обеспечить справедливое правосудие в стране.

«Народ нуждается в большей поддержке как в решении социальных проблем, так и, в первую очередь, в плане исполнения справедливого и эффективного правосудия», — говорится в обращении.

Напомним, 1 июня в Тбилиси продолжилась акция протеста в поддержку отца одного из убитых школьников Зазы Саралидзе. Вечером митингующие перекрыли проезжую часть на проспекте Руставели.

Акция протеста началась 31 мая, сразу же после оглашения приговора по делу об убийстве двух подростков в декабре 2017 года. Суд частично оправдал обвиняемых, что вызвало волну протеста.