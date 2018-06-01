Киев, 2 июня, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Аварию, в которой пострадал 13-летний велосипедист, устроил полицейский из кортежа президента Украины Петра Порошенко. Эту информацию подтвердила мать полицейского 1 июня в комментарии журналистам телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Я не могу от всего этого, мне очень тяжело. Два года он работает — там, в президентском кортеже», — рассказала женщина.

Напомним, ДТП случилось 31 мая в Киеве на территории жилого массива Позняки. Ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где ему сделали несколько операций.

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