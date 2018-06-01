Сан-Франциско, США, 2 июня, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Компания Visa пообещала решить проблему с обработкой транзакций в ряде европейских стран «как можно скорее», 1 июня передает агентство Associated Press.

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«Мы расследуем причину и работаем, чтобы урегулировать ситуацию как можно быстрее», — говорится в заявлении компании.

Visa — американская транснациональная компания и платежная система, лидирующая по объему международных платежей в мире. По всему миру используется более двух миллиардов карт Visa.

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