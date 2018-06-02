Челябинск, 2 июня, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Челябинские танцовщицы 2 и 3 июня выступят на третьем всероссийском фестивале «Фламенко над Волгой» в Казани, передает «Первый областной».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Фламенко

Уточняется, что на фестиваль фламенко (южно-испанские танцы) из Челябинска отправились три танцевальных коллектива: «Фиеста» (ансамбль фламенко), детский коллектив «Карнавал» и руководитель ансамбля «Luna y Las estrellas» Ольга Шушкова.

Выступление пройдет в самом центре Казани в концертном зале «Экият».

Комментируя это событие, в челябинской школе фламенко Ларисы Хорват рассказали о большом сюрпризе для участников и гостей мероприятия, подготовленном танцовщицами:

«Зрители и участники смогут познакомиться с лучшими композициями из репертуара «Фиесты»: алегриасом (постановка Светланы Савельевой) и фаррукой (постановка Марианны Маиеру)».

Напомним, «Фламенко над Волгой» проводится в этом году в третий раз. С 28 мая по 1 июня в рамках мероприятия проходили мастер-классы, концерты состоятся 2 и 3 июня.