Париж, 1 июня, 2018, 23:55 — ИА Регнум. 1 июня на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Франции и Италии, завершившийся минимальной победой «синих» со счетом 2:1.

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В дебюте матча защитник «Барселоны» Самуэль Умтити открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 1:0. Через 21 минуту лидер «Атлетико» Антуан Гризманн удвоил преимущество, реализовав пенальти — 2:0. На 36-й минуте Леонардо Бонуччи сократил отставание точным ударом с близкого расстояния — 2:1. На экваторе второго тайма молодой вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал автором лучшего гола встречи — 3:1.

Статистика матча (Франция/Италия)

Удары 10/13

Удары в створ 5/7

Владение 53%/47%

Фолы 17/17

На забитые мячи Самуэля Умтити (8), Антуана Гризманна (29) и Усмана Дембеле (63) национальная сборная Италии смогла ответить лишь голом Леонардо Бонуччи на 36-й минуте.

Составы на матч:

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Рами, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Италия: Сиригу, Де Шильо, Д’Амброзио, Кальдара, Бонуччи, Жоржиньо, Пеллегрини, Мандрагора, Балотелли, Берарди, Кьеза.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Пеллегрини — 42.

Голы: Умтити (8) — 1:0, Гризманн (29) (пен) — 2:0, Бонуччи (36) — 2:1.