Баку, 1 июня, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Азербайджан начал экспорт электроэнергии в Иран. Как сообщили агентству АПА в Азерэнержи, сегодня, 1 июня, в автономном режиме начался экспорт электроэнергии мощностью 80 МВт в два региона Ирана.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Опора ЛЭП.

В компании также проинформировали, что есть предварительная договоренность о проведении в Москве трехсторонней встречи, на которой будет обсужден вопрос объединения энергетических систем Азербайджана, Ирана и России. Встреча должна состояться до конца июня.