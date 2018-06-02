Магнитогорск, Челябинская область, 2 июня, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Благодарность объявлена сержанту полиции Магнитогорска (Челябинская область) Сергею Ахмадуллину за спасение человека из горящего дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Цитата из м/ф «Дядя Степа — милиционер». реж. Иван Аксенчук. 1964. СССР Дядя Степа

Уточняется, что Ахмадуллин вынес из огня пожилую жительницу села Степное (Верхнеуральский район, Челябинская область). Письмо с просьбой объявить сержанту благодарность написал сын спасенной женщины начальнику управления МВД РФ по Магнитогорску.

Инцидент произошел во время отпуска, который Ахмадуллин проводил в Степном у своих родителей. Он пришел на помощь пожилой соседке, увидев возгорание дома. Предполагая, что пенсионерка находится дома (пожар произошел рано утром), сержант бросился спасать ее.

«Дверь в дом оказалась закрыта изнутри, тогда Сергей заглянул в окно и увидел пенсионерку, лежащую на кровати, — сообщили в пресс-службе. — Разбив рукой окно, он зашел в дом, после чего привел в чувство 81-летнюю женщину, которая уже успела надышаться угарным газом и вынес ее из горящего дома на улицу в безопасное место».

Здоровью пенсионерки, по данным полиции, ничего не угрожает.

«Руководством Управления МВД Сергей Ахмадуллин представлен к поощрению», — сообщили в МВД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае почетная грамота была вручена 16-летнему школьнику поселка Кукан (Хабаровский край) за спасение годовалого малыша, брошенного матерью зимой на улице.

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