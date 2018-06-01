Вильнюс, 1 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. «То, что сегодня происходит в Литве — обнародование тайных справок, вовлечение политиков в общественные дискуссии, публичные призывы очиститься — можно обобщить очень наглядным изречением «Король — голый», сказал сегодня, 1 июня, на пресс-конференции в Сейме член Европарламента, кандидат в президенты Литвы Валентинас Мазуронис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Привальский ИА Красная Весна Шахматы. Голый король

По его словам, как обнародованные документы ДГБ, так и парламентское расследование, проведенное Комитетом по национальной безопасности и обороне — часть политического проекта, который инициировала и поддержала президент Даля Грибаускайте, и в который позже втянулись премьер Саулюс Сквернялис и лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. Цель этого политического демарша — не только перехват политического влияния, но и интенсивная подготовка к муниципальным выборам, а особенно к президентским выборам. Так что все, что сегодня происходит в Литве — «это война за пост президента и распределение власти».

Мазуронис назвал два сценария развития событий на этих выборах, зачатки которых, по его словам, видны уже сегодня. Сценарий первый: «Уйти из власти, оставаясь у власти». Президент, представляющая это направление, делала и будет делать все, чтобы ничего не изменилось, а для этой цели нужен преемник — таких возможных кандидатов и фаворитов сегодня немало, уверен политик. Сценарий второй: «Силовые структуры вернут власть в свои руки», дирижеры которого Карбаускис и Сквернялис. Выполняя политические заказы и создавая секретные справки или дела по указаниям, эти структуры могут не только свергнуть высокопоставленных чиновников и политиков, но и самого президента Литвы.

Как первый, так и второй сценарий представляют угрозу для Литвы, потому что в таком случае страна окончательно превратится в полицейское государство, которым управляют секретные справки, уверен Мазуронис. В таком государстве будут процветать уже сейчас применяемые на всех политических уровнях двойные стандарты, абсурдные запреты, вовлечение спецслужб в политические и правоохранительные процессы.

Литве, по его словам, нужен третий путь, и приближающие президентские выборы дают шанс изменить ситуацию в стране.

«Литва обязана воспользоваться возможностью вновь объединиться. Цель должна быть одна — укрепить Литовское государство и народ», — сказал Мазуронис.

Говоря об объявленном постановлении Европейского суда по правам человека о действовавшей в Литве тайной тюрьме ЦРУ, Маузронис отметил, что это в очередной раз показывает, что деятельность секретных служб недостаточно прозрачная и не только вызывает угрозу для внутренней политической стабильности страны, но и наносит большой вред международной репутации Литвы.

«Как член парламентской комиссии, которая проводила расследование о возможной тюрьме ЦРУ в Литве, я должен подчеркнуть, что мы обязаны признать свою вину и извиниться за ошибки. Даже преследуя самые лучшие цели, борясь с международным терроризмом, мы не можем забывать о верховенстве закона и должны соблюдать принципы, необходимые правовому государству», — сказал он.