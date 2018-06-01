Каракас, 1 июня, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Венесуэла приступила к освобождению «политзаключенных» — активистов и политиков, задержанных за участие и подстрекательство к массовым беспорядкам в 2014 и 2017 годах, 1 июня передает агентство Reuters.

Цитата из кф «Амаркорд». реж. Федерико Феллини. 1973. Италия, Франция Отпущение грехов

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что данный шаг сделан «по просьбе президента Николаса Мадуро» для приглашения оппозиции на «путь диалога, путь единства, путь мира».

В списке, опубликованным Верховным судом, числятся 39 фамилии «политзаключенных», которые будут освобождены в первую очередь.

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