Челябинск, 2 июня, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Очередная «зеленая акция» с участием депутата Госдумы Николая Валуева («Единая Россия») прошла в Челябинске: первый зампред комитета по экологии вместе с горожанами высадил молодые рябины, передает телерадиокомпания «Южный Урал».

Er-duma.ru Николай Валуев

Уточняется, что 1 июня в столице Южного Урала были высажены деревья, которым почти пять лет. В целом в ходе акции 20 рябин появились в Калининском, 70 — в Советском и в Ленинском районах города.

Комментируя экологическую обстановку в Челябинске, Валуев сказал, что для появления у города полноценного зеленого «щита» нужно не менее 200 тысяч деревьев. На закрытом совещании при губернаторе он, говоря о выбросах в атмосферу, привел в пример завод по сортировке мусора в Нижнем Новгороде: здесь отходы успешно перерабатывают в газ.

«Год-три-пять — появляется калорийный газ, который можно использовать для отопления, производства, тепла, — сказал Валуев. — Одна из наших задач — убедить энергетиков использовать его для электроэнергии, но они пока неохотно идут на это».

По словам Валуева, решить экологические проблемы Южного Урала помогут средства из федерального бюджета, выделенные области к предстоящим саммитам БРИКС и ШОС.

Напомним, Валуев на посту первого зампреда комитета по экологии провел ряд «зеленых акций» по стране. В частности, год назад он вместе с московскими школьниками высадил ели, тую, яблони, груши и кустарники в рамках общегородской акции «Миллион деревьев».

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